Путин заявил о плюсах и минусах крепкого рубля

У крепкого рубля есть и плюсы, и минусы, заявил президент РФ Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня.

«Во всяком случае жизнеспособность российской экономики оказалась намного выше, чем думали наши «друзья», — сказал он.

Глава государства также отметил, что рискам дефляционной спирали необходимо уделять внимание и «такая угроза специалистами имеется ввиду».

«Инфляция сначала скакнула, была 17,8% годовая на пике, сейчас уже 16,7%. Имеет тенденцию к снижению», — добавил Путин.

Ранее в этот день глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил опасения из-за нарастающей дефляции в России. По его словам, в РФ пятую неделю подряд идет дефляция. Кроме того, министр выразил надежду, что Центробанк продолжит тенденцию сокращения ключевой ставки.

Как рассказал «Известиям» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, в дефляции нет ничего страшного. По его словам, то, что цены перестали расти после скачка в марте–апреле, — нормальная ситуация, особенно с учетом того, что рубль за это время укрепился более чем в два раза к доллару и евро.

Накануне вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты. Он назвал рубль слишком крепким. Белоусов считает, оптимальным курс 70–80 рублей за доллар.