Реклама
Прямой эфир
Экономика
Лаврентьев назвал фейком сообщения о вывозе Россией с Украины 100 тыс. т зерна
Мир
ВКС России уничтожили штаб подразделения «Азова» под Харьковом
Мир
Минобороны России заявило о сокращении потока иностранных наемников на Украину
Экономика
Почти 90% ТЦ пересмотрят договоры с бывшим McDonald's
Мир
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Политика
Песков назвал дружественными бизнесменов из недружественных стран
Экономика
Партнеры завода Coca-Cola в РФ не получали уведомления о прекращении поставок
Авто
Мантуров подтвердил старт производства на «Москвиче» до конца 2022 года
Экономика
Греф понадеялся на создание в России системы для компенсации отключения от SWIFT
Экономика
Оператор GRT заявил о прекращении получения газа из РФ по трубопроводу
Общество
Мантуров прокомментировал уход IKEA из России фразой «жалко у пчелки»
Сюжет:

Решетников выразил опасения из-за дефляции в России

Решетников: мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил опасения из-за нарастающей дефляции в стране. Об этом он заявил 17 июня в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас пятую неделю подряд идет дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы: 1,6 — уровень инфляции. Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться», — рассказал Решетников.

Глава Минэкономразвития выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки.

«Мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали. И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — добавил Решетников.

Ставка ягодка опять: когда снижение ключевой увеличит доступность займов
И позволит ли возврат показателя к докризисному уровню перезапустить кредитование

Такие заявления министр экономики сделал после слов зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что риска дефляции в России пока нет.

«Пока у нас рост цен год к году 16,7% и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным», — отмечал Заботкин в ходе обсуждения ситуации в экономике.

Решетников также отметил, что инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. При этом он признал, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным.

Накануне первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки с текущих 9,5%. Он заявил о приверженности цели достичь 4% в 2024 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022