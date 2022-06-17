Решетников выразил опасения из-за дефляции в России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил опасения из-за нарастающей дефляции в стране. Об этом он заявил 17 июня в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас пятую неделю подряд идет дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы: 1,6 — уровень инфляции. Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться», — рассказал Решетников.

Глава Минэкономразвития выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки.

«Мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали. И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — добавил Решетников.

Такие заявления министр экономики сделал после слов зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что риска дефляции в России пока нет.

«Пока у нас рост цен год к году 16,7% и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным», — отмечал Заботкин в ходе обсуждения ситуации в экономике.

Решетников также отметил, что инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. При этом он признал, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным.

Накануне первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки с текущих 9,5%. Он заявил о приверженности цели достичь 4% в 2024 году.