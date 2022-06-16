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ЦБ допустил снижение ключевой ставки при благоприятных условиях рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк (ЦБ) допускает снижение ключевой ставки при благоприятных условиях рынка. Об этом в четверг, 16 июня, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он пояснил, что регулятор принимает решения о ключевой ставке, исходя из планируемого уровня инфляции на определенном среднесрочном горизонте.

«Мы подчеркнули нашу цель — это 4% в 2024 году, и ключевая ставка ведет к этим параметрам. Я считаю, что те решения, которые мы принимаем, отражают текущую ситуацию в контексте инфляции, именно поэтому сегодня ключевая ставка 9,5%, при этом я допускаю дальнейшее ее снижение при установление благоприятных условий в контексте инфляции», — пояснил Чистюхин.

При этом он подчеркнул, что низкая инфляция необходима российской экономике для макроэкономической устойчивости.

15 июня глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство приветствует шаги Центробанка по снижению ключевой ставки. Он также заявил о планах властей провести в июне переоценку прогнозов экономического развития страны, так как РФ преодолевает кризис намного лучше, чем ожидалось в марте.

10 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%.

В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. По ее словам, инфляция замедляется в том числе под влиянием укрепления рубля и вследствие снижения инфляционных ожиданий россиян. Однако Набиуллина уточнила, что проинфляционные риски по-прежнему остаются сильными.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он также сообщил, что инфляцию «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.

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