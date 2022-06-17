Эксперт рассказал о причинах дефляции в России

В дефляции нет ничего дико страшного: в том, что цены перестали расти после скачка в марте–апреле — это нормальная ситуация, особенно с учетом того, что рубль за это время укрепился более чем в два раза к доллару и евро. Об этом заявил «Известиям» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в пятницу, 17 июня.

Ранее в этот же день в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития России Максим Решетников выразил опасения из-за нарастающей дефляции в стране. Министр выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки. По его словам, инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. Он отметил, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным.

Переславский отметил, что первоочередная опасность дефляции в том, что в долгосрочном периоде тот же Минэкономразвития с ней никогда не сталкивался, поэтому новое явление всегда вызывает определенный страх.

Он напомнил о начале сезона плодоовощных, которые занимают приличную долю в потребительской корзине и на них начинают снижаться цены, которые после мартовского скачка выглядели просто неадекватными.

«Постепенно будут решаться вопросы с упаковкой, некоторые позиции будут закрываться с помощью параллельного импорта, так что дефляция с текущей ситуации — это нормально и напрягаться здесь причин нет», — рассказал он.

Более того, нужно смотреть на явление и с точки зрения потребителя, добавил экономист. Он полагает, что мало кто из россиян откажется от того, чтобы тратить меньше на одни и те же продукты, а продавцы постепенно приходят к тому, что, во-первых, сверхприбыль уже не снять, во-вторых, при падении и отсутствии роста доходов и текущей ситуации вокруг РФ задирать ценники может показаться не совсем стратегически верным решением. Так что по части инфляции все логично и более-менее объяснимо, заключил эксперт.

Накануне первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки с текущих 9,5%. Он заявил о приверженности цели достичь 4% в 2024 году.