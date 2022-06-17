Haval запланировал увеличить производство автомобилей в России

Китайский бренд Haval намерен увеличивать объем и уровень локализации производства автомобилей в России. Об этом 17 июня сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Они [Haval] будут увеличивать планы не только по увеличению объемов, но и по уровню локализации», — отметил глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что с обновлением модельного ряда новые автомобили будут появляться и на российском рынке.

С 2019 года в Тульской области работает завод, выпускающий модели автомобилей под брендом Haval. 8 июня китайский производитель представил российскую версию кроссовера Dargo, его появление у дилеров состоялось уже на следующий день.

17 апреля вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предрек интерес россиян к автомобилям из Китая в связи с новыми экономическими реалиями. Эксперт отметил перемены на китайском авторынке в лучшую сторону — электрика, электроника, дизайн машин шагнули вперед. Также он упомянул и минусы: не очень хорошее соотношение коробки передач и двигателя, который «часто слабоват».