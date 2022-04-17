Автоэксперт назвал плюсы и минусы китайских машин

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предрек интерес россиян к автомобилям из Китая в связи с новыми экономическими реалиями. О плюсах и минусах китайских машин в воскресенье, 17 апреля, он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По его словам, качество китайских автомобилей заметно выросло. Эксперт считает, что китайский автопром находится в середине пути. Так, с точки зрения электрики и электроники, по мнению Хайцеэра, он шагнул вперед. Также вице-президент Национального автомобильного союза отметил дизайн, который изменился в лучшую сторону.

«С точки зрения внешнего вида я бы даже предпочел многие китайские машины, которые у нас представлены, японским. Остаются и слабые стороны: не всегда хорошо соотносятся коробка [передач] и двигатель, часто двигатель слабоват. Но появляются и достаточно сбалансированные машины», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что некоторые автомобили в Китае производятся заводами, у которых уже есть конгломерация с европейскими брендами.

Однако Хайцеэр выразил уверенность в том, что этап дешевых автомобилей из Китая закончен. Он пояснил, что это не связано с курсом рубля. Высокие цены обоснованы повышением качества, а также вложением денег в маркетинг.

Вице-президент Национального автомобильного союза предположил, что в ближайшее время китайский автопром не займет лидирующие позиции на российском рынке, однако он считает, что россияне станут чаще покупать машины из КНР.

12 апреля сообщалось, что китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года. Его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы.

На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в список попали модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.

Ранее, 6 апреля, стало известно, что российский завод китайского автомобильного бренда Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Dargo. Отмечалось, что модель появится в продаже уже в этом году.

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.