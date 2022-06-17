Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава британского МВД приняла решение выдать США основателя ресурса WikiLeaks и журналиста Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Об этом 17 июня сообщает британское телевидение.

В WikiLeaks уже заявили, что подадут апелляцию в Высокий суд Лондона на решение министра внутренних дел страны Прити Пател. В организации назвали это решение «темным днем» для вопроса свободы слова.

Как указало агентство Reuters, решение главы МВД еще не означает конец борьбы Ассанжа за свои права. Уроженец Австралии еще может обжаловать этот документ, однако если ему будет отказано, журналиста подвергнут экстрадиции из страны в течение 28 дней.

7 июня организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Великобритании не экстрадировать Ассанжа в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру обратилась к министру Прити Пател, выразив обеспокоенность по поводу влияния, которое решение об экстрадиции может оказать на журналистику и свободу прессы. По ее словам, при вынесении решения необходимо принимать во внимание общественный интерес некоторых публикаций WikiLeaks.

Ранее, в мае, комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала главу МВД Британии не экстрадировать Ассанжа в США. По ее мнению, обвинения Вашингтона против журналиста подняли вопросы о защите тех, кто в интересах общества публикует засекреченную информацию, в том числе и о нарушениях прав человека. В том же месяце к главе МВД с просьбой блокировать экстрадицию обратилась защита Ассанжа.

17 мая британский политик, член Лейбористской партии Ричард Бургон выступил за освобождение основателя WikiLeaks на протесте у министерства внутренних дел. Бургон призвал освободить Ассанжа, сакцентировав внимание на том, что журналистика и «раскрытие правды о войне» — это не преступление.

В апреле в комментарии «Известиям» друг Ассанжа австралийский кинорежиссер, журналист и общественный деятель Джон Пилджер заявил, что Лондон полон решимости экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Он рассказал, что его последняя встреча с Ассанжем произошла более года назад в лондонской тюрьме Белмарш. До этого он видел его в тюрьме три года назад. Как отметил Пилджер, Ассанж похудел на 15 кг и выглядел сильно измотанным.

В настоящее время 50-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.