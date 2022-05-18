Комиссар СЕ призвала главу МВД Британии не экстрадировать Ассанжа

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Великобритании Прити Пател призвала не экстрадировать основателя портала политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте СЕ в среду, 18 мая.

Письмо датировано 10 мая.

«Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа», — отметила Миятович.

По ее мнению, обвинения Вашингтона против журналиста подняли вопросы о защите тех, кто в интересах общества публикует засекреченную информацию, в том числе и о нарушениях прав человека. Разрешение экстрадиции Ассанжа будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ, заключила комиссар СЕ.

Накануне защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.

В тот же день жена Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании с целью заблокировать экстрадицию журналиста.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где журналисту грозит 175 лет тюремного заключения. Окончательно решит этот вопрос лично глава МВД Великобритании.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.