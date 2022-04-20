Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР
Мир
Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ
Мир
Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США
Политика
Монатику и Дмитрию Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет
Экономика
Индия удвоила объемы закупок российской нефти
Общество
Москвичам пообещали выпадение около 25% месячной нормы осадков в четверг
Мир
Митинг против запрета георгиевской ленты начался у парламента Молдавии
Экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Мир
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Мир
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Происшествия
Свыше 150 человек эвакуированы из-за пожара на фабрике в Кузбассе

Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США

WikiLeaks: суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом 20 апреля сообщил сайт организации на своей странице в Twitter.

«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — говорится в сообщении.

А судьям что: Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США
Что и кто ждет журналиста в Америке

Решение о выдаче ордера инстанция приняла 2 апреля. Окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании Прити Пател.

Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражение на решение суда.

24 января WikiLeaks сообщала, что Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Уточнялось, что основатель компании выиграл по своему ходатайству об апелляции в суде.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. Кроме того, в решении суда было указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022