Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом 20 апреля сообщил сайт организации на своей странице в Twitter.

«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Решение о выдаче ордера инстанция приняла 2 апреля. Окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании Прити Пател.

Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражение на решение суда.

24 января WikiLeaks сообщала, что Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Уточнялось, что основатель компании выиграл по своему ходатайству об апелляции в суде.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. Кроме того, в решении суда было указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.