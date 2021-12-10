А судьям что: Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США

Экстрадиция Джулиана Ассанжа из Великобритании в США может стать вопросом жизни и смерти, заявили «Известиям» в правозащитной организации «Репортеры без границ» , напомнив о серьезных проблемах с ментальным здоровьем журналиста. 10 декабря апелляционный суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks в Штаты . Защита обещает оспорить решение в кратчайшие сроки. В Америке Джулиану Ассанжу за раскрытие гостайны грозит 175 лет под стражей. Ранее Вашингтон предоставил британскому правосудию гарантии, что в случае экстрадиции журналист не будет содержаться в тюрьме максимально строгого режима , и даже сможет отбывать срок на родине в Австралии. Адвокаты основателя WikiLeaks считают эти гарантии несостоятельными. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, американский суд вполне может не сдержать гуманных обещаний .

Скормленный неволе

10 декабря в Международный день прав человека апелляционный суд Англии и Уэльса отменил решение о запрете экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, удовлетворив требования представителей Вашингтона . Дело вернули в суд района Вестминстер. Сам журналист останется в лондонской тюрьме Белмарш, где находится под стражей с 2019 года. Защита имеет право обжаловать это решение. Невеста Ассанжа Стелла Морис уже заявила, что адвокаты в ближайшее время подадут апелляцию.

В США Джулиану Ассанжу, который обнародовал в 2010 году секретные документы, вскрывшие данные о войнах США в Афганистане и Ираке, грозит 175 лет тюремного заключения . Против основателя WikiLeaks выдвинуты 18 уголовных обвинений, в том числе, шпионаж, сговор с бывшим аналитиком Пентагона Челси Мэннинг, взлом правительственных компьютеров и публикация секретной информации. Международное сообщество и правозащитники опасаются, что в Штатах против Ассанжа задействуют так называемые специальные административные меры, которые были ужесточены после терактов в 2001 году. Такой режим предусматривает максимальную изоляцию заключенных. Кроме того, согласно расследованию команды журналистов Yahoo News, в 2017 году в ЦРУ уже разрабатывался план похищения и убийства Ассанжа.

В правозащитной организации «Репортеры без границ»(RSF) «Известиям» заявили, что экстрадиция Ассанжа — это, возможно, вопрос жизни и смерти .

— Его серьезные проблемы с ментальным здоровьем были установлены медицинскими экспертами, давшими показания в ходе этого разбирательства. Он остается подверженным высокому риску в случае экстрадиции, несмотря на обещания США, — заявила «Известиям» директор RSF по международным кампаниям Ребекка Винсент.

По ее словам, Ассанж стал объектом преследования за его вклад в журналистику, а его судебное преследование в США будет иметь тревожные последствия для будущего журналистики и свободы прессы во всем мире .

— Решение суда очень разочаровывает . Это подтверждает настоятельную необходимость того, чтобы правительство Австралии в срочном порядке обратилось к Вашингтону с просьбой прекратить содержание под стражей и угрозу смертной казни для своего гражданина. Это дело длилось слишком долго и представляет из себя нападение на свободу слова и те ценности, которые США якобы защищают, — заявил «Известиям» бывший защитник австралийского журналиста Грег Барнс .

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что решение суда — «пародия на справедливость» . Международная федерация журналистов осудила это решение и призвала президента США Джо Байдена прекратить политически мотивированное преследование Джулиана Ассанжа.

Напомним, 4 января Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение было вынесено на основании опасений за психическое состояние журналиста. Судебное постановление было подкреплено выводами медицинских экспертов, которые диагностировали у Ассанжа клиническую депрессию. При этом судья Ванесса Барайтсер признала правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks властями США. 6 января Барайтсер отказала журналисту и в освобождении под залог, мотивировав это тем, что у него есть стимул скрыться от правосудия.

В июле минюст США пообещал британскому суду, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции в США не будет помещен в тюрьму максимально строгого режима и ограничен в праве на посещения и общение. Кроме того, США предоставили гарантию его перевода на отбывание срока на родину — в Австралию. Защита основателя WikiLeaks, в свою очередь, заявила, что не доверяет американской стороне и уверена, что Штаты могут изменить свое решение после выдачи Ассанжа. Тем не менее обещания Вашингтона убедили Высокий суд Лондона, который 7 июля вынес решение, позволяющее минюсту США частично обжаловать отказ на выдачу Ассанжа. 27 октября Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции. 10 декабря — вынес решение.

— Американцы многое обещали, однако Ассанжу в любом случае предстоит суд в США. И предсказать его решение крайне сложно , — заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Как отметил политолог, по американским законам, Джулиан Ассанж совершил государственное преступление и за этим последует наказание: «В насколько строгих условиях его будут содержать — это другой вопрос. В любом случае, тюрьма — не сахар».

При этом эксперт допустил, что основателя WikiLeaks все-таки могут вернуть отбывать срок на родину — в Австралию. « Стоит учитывать, что Австралия находится в тесной связи с США и гораздо более зависима от Штатов, чем Британия. Поэтому даже в этом случае не стоит ожидать для Ассанжа хороших перспектив ».

— Такие гарантии ровным счетом не стоят ничего . Поскольку это федеральное обвинение, прокурор теоретически может не требовать содержания Ассанжа в тюрьме на период судебного следствия. Но потом приговор по решению судьи вступит в силу. И дальше им будет заниматься Федеральное министерство юстиции и исправительных учреждений. Британцы просили не применять к Ассанжу смертную казнь. И этого никто не может гарантировать. Генпрокурора могут в любую минуту заменить — и на этом все закончится. К такого рода международным обязательствам даже союзники США всегда относились настороженно , — заявил «Известиям» американист Дмитрий Дробницкий.

Без шансов

Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон тем временем назвал решение суда Лондона убийством под видом правосудия . В ноябре отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон заявил, что только Франция способна спасти его сына, предоставив убежище. Шиптон считает, что Джулиан немало сделал для республики, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году. Однако Эммануэль Макрон по поводу Ассанжа громко не высказывался.

По словам Юрия Рогулева, основателю WikiLeaks не стоит рассчитывать и на помилование в Америке, несмотря на либеральную правозащитную повестку администрации президента США.

— Джо Байден рассматривает его как совершившего государственное преступление предателя, который нанес вред США. Тут о правах человека или гуманности речь не пойдет , — отметил американист.

По его словам, основная цель, которую преследуют сейчас американские власти, пытаясь достать Ассанжа из Лондона, — узнать детали по так называемому «русскому делу» о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп . Напомним, американская разведка опубликовала в декабре 2016-го доклад о «вмешательстве Москвы» в президентскую кампанию. А WikiLeaks тогда высмеяла источники информации из доклада. Опубликованные в начале 2016-го командой Ассанжа конфиденциальные письма принадлежали непосредственно председателю избирательной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джону Подесте.

— Сейчас главная задача федеральной прокуратуры, сращенной с минюстом, — доказать, что люди, связанные с Дональдом Трампом — преступники. Разбирательства по «русскому делу» показали, что доказательств взлома штаба Клинтон нет. А значит, скорее всего это был инсайт , — заявил «Известиям» Дмитрий Дробницкий. — Ассанж — это единственный человек, который мог бы сказать, кто ему передал эти данные. А это сейчас самая страшная тайна в Вашингтоне, учитывая, что до сих пор «русское дело» — основа для внутриклассовой борьбы в США. Задеть это может даже советника по нацбезопасности Джо Байдена — Джейка Салливана.

В любом случае, финал истории вокруг Ассанжа еще неизвестен. Команда юристов журналиста заявила, что они будут стремиться обжаловать решение в Верховном суде. На это у них есть 14 дней.