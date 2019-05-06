Добрая экстрадиция: для Ассанжа выдача в Швецию лучше американского суда

Вероятная подача Швецией запроса на экстрадицию Джулиана Ассанжа способна предотвратить его выдачу США. Об этом «Известиям» рассказали британские юристы по вопросам экстрадиции. По их словам, обвинение в изнасиловании, расследование которого в отношении основателя WikiLeaks может быть возобновлено Стокгольмом, считается в Британии менее политизированным и более тяжким, чем сговор с целью получения доступа к правительственному компьютеру, инкриминируемый ему Вашингтоном. А это значит, что в случае появления конкурирующего иска больше шансов на экстрадицию имеет шведское правосудие. При этом вернуть Джулиана Ассанжа хотели бы и многие на его родине, но, как признал в беседе с «Известиями» один из австралийских юристов, Канберра не правомочна запрашивать экстрадицию своего гражданина, поскольку дома он не совершил никаких преступлений.

Борьба обвинений

Вашингтон первым и пока единственным направил британским властям запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа, которого 11 апреля фактически силой выдворили из посольства Эквадора в Лондоне. Формальным поводом к этому стало решение официального Кито отозвать эквадорское гражданство основателя WikiLeaks за нарушение оговоренных правил гостеприимства. Джулиану Ассанжу было запрещено вмешиваться в дела других государств, но он, по словам президента Эквадора Ленина Морено, превратил посольство в Лондоне в «центр шпионажа».

ассанж Задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA

Впрочем, позднее стало известно, что задержан Джулиан Ассанж был прежде всего по причине «предварительной просьбы США о его экстрадиции». Почти сразу же американский минюст обнародовал датированный еще 2018 годом акт в отношении основателя WikiLeaks по обвинению в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров в 2012 году вместе с небезызвестной Чэлси Мэннинг. В случае признания вины по этой статье Джулиану Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы.

Как ранее рассказал «Известиям» адвокат австралийского журналиста Грег Барнс, «риск его выдачи США очень высок». Однако если решение добиваться выдачи основателя WikiLeaks примет Швеция, Стокгольм будет иметь больше шансов его заполучить, заявила «Известиям» эксперт по вопросам экстрадиции британской юрфирмы Kingsley Napley Ребекка Ниблок.

При рассмотрении конкурирующих запросов об экстрадиции правоохранительные органы Великобритании должны будут учесть не только очередность подачи исков, но и серьезность обвинений, пояснила она. Изнасилование, в котором Джулиана Ассанжа вновь могут обвинить, явно перевешивает по тяжести обвинения США, что увеличивает шансы выдачи журналиста в руки шведского правосудия.

— Это действительно возможно, если приговор по эпизоду изнасилования, в котором изначально обвинялся Ассанж, повлечет за собой больший срок, чем приговор, вынесенный по обвинению США. Тогда Ассанжа, скорее всего, отправят в Швецию, — согласна с коллегой и адвокат по вопросам экстрадиции британской фирмы Lansbury Worthington Джованна Фиорентино.

ассанж Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Вскоре после выдворения австралийца из посольства Эквадора одна из гражданок Швеции, обвинявшая его в изнасиловании в 2010 году, выступила с призывом к властям своей страны добиться его экстрадиции (предыдущий ордер был отозван Стокгольмом в 2017 году из-за невозможности добраться до Ассанжа в эквадорском убежище). После того как основателя WikiLeaks перевели в лондонскую тюрьму, прокуратура Швеции пообещала рассмотреть целесообразность возобновления дела. Однако окончательное решение пока не принято, заверили «Известия» в пресс-службе прокуратуры.

К слову, сразу после ареста основателя WikiLeaks около 70 британских парламентариев написали обращение к главе МВД с пожеланием выдать Ассанжа именно Швеции. Как пояснил лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин, США добиваются экстрадиции Джулиана Ассанжа только за то, что он «поведал правду о том, что происходило в Афганистане и Ираке». В Швеции же расследование, по его мнению, таким политизированным не будет.

Родина зовет

В любом случае в какую бы страну ни решили британские власти экстрадировать своего узника, первым этапом возможных тюремных злоключений Джулиана Ассанжа может стать срок до 12 месяцев, который 47-летний австралиец рискует получить за нарушение условий выхода под залог, напомнила «Известиям» юрист Джованна Фиорентино.

В 2012 году британский суд принял решение выслать основателя WikiLeaks в Швецию и отпустил его под залог до следующего заседания. На него австралиец так и не явился, попросив политического убежища в посольстве Эквадора, где в итоге провел 2488 дней.

ассанж Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время слушания дела в Верховном суде Великобритании в Лондоне, 2 февраля 2012 года Фото: Global Look Press/Bimal Gautam

— Судья по экстрадиции даже не начнет возбуждать дело о выдаче (другой стране), пока Джулиан Ассанж не отбудет приговор за нарушение закона о залоге 1976 года, — пояснила Джованна Фиорентино.

Между тем на планете есть и еще одно место, где Джулиана тоже хотели бы видеть, — в Австралии. В последние недели после ареста родители журналиста развернули активную кампанию в защиту своего сына. И она нашла отклик у многих соотечественников: к началу нынешней недели онлайн-петицию с требованием к властям не допустить экстрадицию их знаменитого гражданина в США подписали 125 тыс. человек.

— Вместе с родителями Джулиана я работаю над тем, чтобы убедить правительство Австралии не бросать без внимания одного из ее граждан, которому угрожает несправедливый судебный процесс и ужасные условия содержания в США, — сказал «Известиям» австралийский адвокат Грег Барнс.

На днях он упомянул случай, когда Канберра добилась выдачи своего гражданина с печально известной базы Гуантанамо. Дэвид Хикс, принявший ислам, был задержан американцами в Афганистане в конце 2001 года и провел на закрытой американской военной базе на Кубе пять лет, прежде чем под давлением родных и общественности правительство Австралии добилось его выдачи.

ассанж Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и адвокат Дженнифер Робинсон выступают с заявлением возле здания суда в Саутуарке после вынесения приговора основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Лондоне, 1 мая 2019 года Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Впрочем, с Джулианом Ассанжем эта схема вряд ли сработает. Как рассказал «Известиям» бывший адвокат Дэвида Хикса, профессор Сиднейской юридической школы Бен Саул, его вернули на родину на основании соглашения о передаче заключенных между Австралией и США.

— Экстрадицию же Ассанжа Австралия может запросить только в том случае, если ему будут предъявлены обвинения в совершении преступлений на родине, — сказал изданию Бен Саул.



Однако на своей родине основатель WikiLeaks, как известно, перед законом чист. Тем не менее, подчеркнул австралийский юрист, за Канберрой остается право выступать в защиту прав Джулиана Ассанжа как гражданина Австралии, включая его право на справедливое судебное разбирательство, гуманные условия содержания под стражей, а также на то, чтобы не быть выданным на верную смертную казнь или подвергнуться политическому преследованию.