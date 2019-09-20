Пытка одиночеством: что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с апреля находящийся в британской тюрьме строгого режима Белмарш, заметно потерял в весе. Он не имеет доступа к библиотеке и другим видам досуга, доступного другим заключенным, а также лишен возможности готовиться к защите по делу о своей экстрадиции в США. Но самое страшное для заключенного — практически полное отсутствие хоть какого-то человеческого общения. О суровых буднях Джулиана Ассанжа в лондонских застенках «Известиям» рассказал его друг, австралийский журналист и сценарист Джон Пилджер, получивший редкую возможность навестить товарища пару недель назад.

В тюрьму Белмарш, где традиционно содержат подозреваемых в терроризме и других преступников, представляющих угрозу для общества, основателя WikiLeaks отправили в середине апреля — прямиком из посольства Эквадора в Великобриатнии, вслед за отзывом его эквадорского гражданства. Через считанные дни суд Соединенного королевства приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог: в 2012 году, когда Лондон рассматривал дело об экстракции Ассанжа в Швецию по обвинению в изнасиловании, он попросил политического убежища в дипмиссии Кито. Этот факт британское правосудие и сочло нарушением условий выхода под залог.

10 мая у Джулиана Ассанжа побывал спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, назвавший преследование австралийского журналиста властями Великобритании, США и Швеции психологической пыткой. Вскоре после своего визита Мельцер сказал «Известиям», что в Бэлмарше Ассанж не в состоянии подготовиться к адекватной защите, поскольку у него нет полноценного доступа ни к адвокатам, ни к юридическим документам, связанным с различными судебными разбирательствами.

С тех пор если что и изменилось, то точно не к лучшему. Около двух недель назад навестить Джулиана в тюрьме удалось его другу Джону Пилджеру — известному австралийскому кинорежиссеру, журналисту и общественному деятелю, живущему в Соединенном Королевстве. По просьбе «Известий» он рассказал о том, что происходит с основателем WikiLeaks сейчас.

По словам Пилджера, за последнее время Ассанж похудел на 15 кг. На сильную потерю веса, заметную невооруженным глазом, обращали внимание, кстати, и другие соратники Джулиана, посещавшие его в камере летом.

— Тюрьма лишает его основных прав человека, таких как право на братство с другими людьми. Он заперт в одиночной камере более 21 часа в сутки, и он сказал мне: «Я вижу людей, идущих за пределами моей камеры, и хочу поговорить с ними, но не могу», — описал нынешнее состояние дел Джон Пилджер.

По его словам, Джулиан Ассанж, которого он именует политическим узником, лишен права посещать тюремную библиотеку и не может должным образом готовиться к защите по делу о его экстрадиции в США. Ему по-прежнему отказано к доступе к компьютеру и соответствующей юридической документации.

— Против него ведется кампания эдакого мелкого официального издевательства. Они говорят, что он может сходить в спортзал в шесть утра, но потом отменяют это разрешение в последнюю минуту, — посетовал собеседник «Известий».

При этом он призвал не забывать: речь идет о человеке, не совершившем никакого серьезного преступления — Ассанж нарушил закон лишь в том, что касается условий выхода под залог.

О предвзятости британского правосудия свидетельствует и тот факт, что вынесенный 1 мая этого года приговор оказался почти максимальным — по местным законам, нарушение условий выхода под залог карается 52 неделями тюрьмы, Ассанж получил 50. Нередко осужденных по этой статье выпускают на свободу после половины срока. Это, к слову, было обещано и самому Ассанжу — в мае судья Дебора Тэйлор говорила о возможности досрочного освобождения, после того как австралиец отбудет половину срока, не совершив при этом других правонарушений.

22 сентября срок заключения под стражу Джулиана Ассанжа по делу о залоге истекает (его пребывание в посольстве Эквадора частично пошло в зачет), однако на прошлой неделе Вестминстерский магистратский суд решил, что он останется в тюрьме вплоть до начала слушаний по его экстрадиции в США в феврале. Как пояснила это решение судья самому Ассанжу, «есть веские основания полагать, что, если я вас отпущу, вы снова сбежите».

— Самое примечательное — это стойкость Джулиана. Но я боюсь за него в случае, если его продолжат содержать в этом режиме, пока будут длиться слушания о выдаче и апелляции, что может занять годы, — отметил Джон Пилджер.

Не особо оптимистичен оказался и сводный брат Джулиана Ассанжа — Гэбриэл Барбер-Шиптон, который сумел посетить родственника в Бэлмарше в августе, незадолго до визита туда Пилджера. Тогда он заявил британским журналистам, что боится «никогда не увидеть» своего брата снова.