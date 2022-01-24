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Суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

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Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Об этом 24 января сообщает WikiLeaks в Twitter.

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«Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде», — говорится в сообщении.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено.

В тот же день директор организации «Репортеры без границ» по международным кампаниям Ребекка Винсент заявила, что экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это, «возможно, вопрос жизни и смерти».

11 декабря сообщалось, что Белый дом не стал комментировать решение британского суда по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.

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