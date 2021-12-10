Невеста Ассанжа заявила о планах оспорить его экстрадицию в США

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда по его экстрадиции в США будет оспорено в кратчайшие сроки. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает WikiLeaks.

«Мы оспорим это решение в самые кратчайшие сроки», — приводит ее слова портал.

Ранее в этот день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты.

Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.

17 ноября отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что только Франция может спасти его сына от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет.

Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

В конце октября на шествии в центре Лондона Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.