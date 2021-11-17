Отец Ассанжа попросил для сына политического убежища во Франции

Только Франция может спасти Джулиана Ассанжа от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет. Французские власти должны спасти основателя WikiLeaks, уверен его отец, Джон Шиптон, который посетил заседание в парижском Доме науки о человеке 12-14 ноября, сообщает RT France.

«Франция оказала бы нам честь, предоставив убежище Джулиану за ту информацию, которую он обнародовал когда-то. Только Франция может спасти его от экстрадиции на данном этапе», — заявил отец журналиста.

Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

Ранее 39 депутатов Франции объединились, чтобы попросить правительство предоставить убежище Ассанжу. В частности, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон напомнил, что активисты неоднократно призывали правительство поступить подобным образом, и страна вправе последовать по описанному сценарию в качестве благодарности за работу журналиста.

Сторонники Ассанжа настаивают на том, что он подвергался преследованиям за законную журналистскую деятельность и раскрытие правды общественности.

Сейчас Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он находился, в июле суд лишил его гражданства.

В конце октября на шествии в центре Лондона супруга Ассанжа Стелла Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.