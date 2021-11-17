Прямой эфир
Мир
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Спорт
Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Блинкен призвал Азербайджан и Армению к снижению напряженности конфликта
Мир
Мигрантов с польско-белорусской границы разместят в логистическом центре в Гродно
Мир
Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»
Общество
HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

Отец Ассанжа попросил для сына политического убежища во Франции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Только Франция может спасти Джулиана Ассанжа от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет. Французские власти должны спасти основателя WikiLeaks, уверен его отец, Джон Шиптон, который посетил заседание в парижском Доме науки о человеке 12-14 ноября, сообщает RT France.

«Франция оказала бы нам честь, предоставив убежище Джулиану за ту информацию, которую он обнародовал когда-то. Только Франция может спасти его от экстрадиции на данном этапе», — заявил отец журналиста.

Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

Ранее 39 депутатов Франции объединились, чтобы попросить правительство предоставить убежище Ассанжу. В частности, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон напомнил, что активисты неоднократно призывали правительство поступить подобным образом, и страна вправе последовать по описанному сценарию в качестве благодарности за работу журналиста.

Сторонники Ассанжа настаивают на том, что он подвергался преследованиям за законную журналистскую деятельность и раскрытие правды общественности.

Сейчас Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он находился, в июле суд лишил его гражданства.

В конце октября на шествии в центре Лондона супруга Ассанжа Стелла Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021