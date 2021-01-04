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Суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа
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Суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа

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Суд Лондона в понедельник, 4 января, отклонил требование США об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Данное решение может быть обжаловано адвокатами американской стороны.

Как пишет BBC, такое решение было принято в связи с проблемами журналиста с психическим здоровьем. Судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер пояснила, что у обвиняемого наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

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«Согласно общему впечатлению, он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее», — отметила судья.

Ранее в понедельник стало известно, что сторонники Ассанжа стали участниками протестов перед судом в Британии и США. Люди провели акцию в Нью-Йорке. Десятки поклонников журналиста собрались у консульства Британии. Демонстранты требуют освободить основателя WikiLeaks. В поддержку Ассанжа выступили некоторые профсоюзы Британии.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

С просьбой о помиловании обвиняемого выступали экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, американский конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард, актриса Памела Андерсон и другие.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.

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