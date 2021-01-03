Памела Андерсон требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа

Памела Андерсон решила вступиться за Джулиана Ассанжа. Звезда обратилась к властям США, требуя снять все обвинения, передает телеканал «Известия». В Британии продолжается суд об экстрадиции журналиста. В Штатах основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Андерсон: процесс показывает, что ни один журналист не защищён от нападок властей, чьи преступления он разоблачает. Актриса давно поддерживает Ассанжа в его противостоянии. Памела приходила в посольство Эквадора, где укрывался Джулиан. Пресса даже приписывала паре жаркий, но недолгий роман.

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