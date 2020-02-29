В лучших экстрадициях: защита Ассанжа не допустит его выдачи США

Если британский суд решит удовлетворить запрос на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, сторона защиты намерена обжаловать этот вердикт в двух вышестоящих судебных инстанциях Соединенного Королевства. Об этом в ходе первой части слушаний по делу об экстрадиции австралийца «Известиям» заявил руководитель защиты Ассанжа, адвокат Бальтасар Гарзон. Вторая и заключительная часть судебных заседаний начнется 18 мая 2020 года и продлится еще три недели. Предсказать исход дела сейчас невозможно — итоговая санкция остается за главой МВД Великобритании.

Несколько сценариев

27 февраля по решению судьи досрочно завершилась первая часть слушаний по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в Соединенные Штаты. Они проходили в течение четырех дней в Королевском суде Вулиджа, который соединен подземным тоннелем с тюрьмой усиленного режима Белмарш. Там создателя WikiLeaks содержат с апреля 2019 года, когда он был вынужден покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Из Австралии на слушания прибыли отец Ассанжа Джон Шиптон и его брат Гэбриел.

Следующая часть заседаний начнется через три месяца — 18 мая. Тогда сторона защиты представит свои аргументы. В Соединенных Штатах Джулиану Ассанжу по 18 обвинениям грозит до 175 лет тюремного заключения. Как пояснили «Известиям» в Министерстве юстиции США, каждый пункт предполагает максимальное наказание до 10 лет тюрьмы, кроме заговора с целью компьютерного взлома, который предусматривает пять лет лишения свободы.

ас1 Здание Королевского суда Вулиджа в Лондоне Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Если суд удовлетворит запрос американских властей, то санкцию на выдачу Ассанжа должна дать британский министр внутренних дел Прити Пател. При этом адвокаты смогут оспорить решение в вышестоящих инстанциях. Их три: Высокий суд Лондона, Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Предсказать, какое решение примет Великобритания, сейчас невозможно, однако сторона защиты верит в то, что из-за «очевидного политического преследования» запрос США удовлетворен не будет . Адвокаты делают упор на то, что в Штатах у Джулиана Ассанжа не будет никаких судебных гарантий — в том числе и потому, что компания, отвечавшая ранее за безопасность посольства Эквадора в Лондоне и передававшая американской разведке информацию об австралийце и сути его встреч с адвокатами, находится под следствием в Испании.

— Поэтому мы надеемся, что в любой из трех судебных инстанций такой процесс чисто политического характера будет прекращен, — сказал «Известиям» руководитель защиты Джулиана Ассанжа, адвокат Бальтасар Гарзон. — При этом необходимо помнить, что в конечном итоге решение о выдаче будет приниматься британской исполнительной властью.

Если же запрос США удовлетворен не будет, то Соединенному Королевству придется решить вопрос с проживанием создателя WikiLeaks на своей территории . По словам Бальтасара Гарзона, если он решит покинуть Великобританию, то для того, чтобы отправиться в другую, более безопасную для него страну. Однако это уже иной сценарий, который при благоприятном исходе предстоит проанализировать команде юристов.

На последнем дыхании

Адвокаты Джулиана Ассанжа также обращают внимание на состояние его физического и психологического здоровья, которое за последние 10 лет значительно ухудшилось: сначала он находился под домашним арестом, после чего в течение семи лет жил в посольстве Эквадора «в произвольной ситуации задержания, не получая солнечного света или свежего воздуха». При этом у него не было возможности обратиться к медикам.

— После ареста господина Ассанжа в апреле 2019 года у властей Соединенного Королевства было запрошено разрешение поместить его в больницу, но вместо этого его отправили в тюрьму строгого режима Белмарш , — отметил Бальтасар Гарзон. — Это усугубило его самочувствие. С тех пор он подвергся очень суровому пенитенциарному режиму, оставляя камеру на несколько часов в день и до недавнего времени не имея возможности общаться с другими заключенными.

ас2 Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после ареста в Лондоне, 11 апреля 2019 года Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В числе прочего судебные заседания также ухудшают ситуацию: неоднократное надевание и снятие наручников, повторные обыски перед входом в зал суда, помещение в стеклянную клетку без возможности говорить с адвокатами — всё это не может не сказаться на состоянии Джулиана Ассанжа, подчеркнул адвокат.

С призывами не экстрадировать и освободить создателя WikiLeaks уже выступил целый ряд международных организаций. Как заявил в конце декабря 2019 года спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, выдача Ассанжа в США будет означать, что «с верховенством закона будет полностью покончено» и в будущем прецедент можно будет применить «к любому, кто попытается вытащить на свет грязное белье сильных мира сего». Отказаться от экстрадиции Британию призвали и в ОБСЕ: по словам представителя организации по свободе СМИ Арлема Дезира, суду «необходимо принять во внимание общественный интерес, который вызвали некоторые публикации WikiLeaks в 2010 году в связи с тем, что содержали подробности о важных расследованиях и новостях».