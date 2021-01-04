Сторонники Ассанжа протестуют накануне суда в Британии и США

Суд Лондона вынесет решение по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. В отношении журналиста выдвинуто обвинений по 18 пунктам. Ему инкриминируют нарушение закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера, передает телеканал «Известия». Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет заключения. Даже в случае одобрения экстрадиции дело Ассанжа не будет закрыто.

Австралиец намерен обратиться в Европейский суд. Рассмотрение заявления может продолжаться не один год. Поклонники журналиста провели акцию в Нью-Йорке. Десятки его сторонников собрались у консульства Британии. Демонстранты требуют освободить основателя WikiLeaks. В поддержку Ассанжа выступили некоторые профсоюзы Британии.

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