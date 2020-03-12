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Захарова назвала апофеозом лжи позицию Британии и США в отношении Ассанжа

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 12 марта, охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя организации WikiLeaks Джуллиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.

Захарова отметила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ и российская делегация в очередной раз поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks.

«Россия вновь указала на неприемлемость лишения публициста возможности получения адекватной медицинской помощи, что может стоит ему жизни, и беспрепятственного общения с адвокатами», — приводит ТАСС слова дипломата.

Она обратила внимание на то, что у Великобритании и США абсолютно другая, отличная от российской, позиция по делу Ассанжа.

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«Дело Ассанжа, по их мнению, не имеет ничего общего со свободой слова и свободой СМИ, а распространение им секретной информации якобы поставило под угрозу жизни многих людей. То есть они фактически обвиняют журналиста в распространении правды, объясняя это угрозой жизни. Это апофеоз имперской логики двойных стандартов и лжи», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, правозащитные организации уже раскритиковали преследование журналиста и нарушение его прав. Кроме того, она считает, что доведение конкретного человека до крайнего состояния — это уже преступление, которое может закончиться фатально.

«Призываем правозащитное сообщество и профильные международные структуры продолжить оказывать все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость или, по крайней мере, его сейчас усилиями Вашингтона и Лондона не убили», — добавила Захарова.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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