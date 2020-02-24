Адвокаты Ассанжа заявили об отсутствии новых обвинений

Адвокаты создателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что обвинение не сообщило в понедельник, 24 февраля, «ничего нового». Об этом сообщил главред портала Кристиан Храфнссон во время перерыва начавшихся в лондонском королевском суде Вулиджа слушаний об экстрадиции Ассанжа в США.

«Мы слышали только то, что повторялось на протяжении последних десяти лет. С 2010 года мы слышим о том, что Ассанж подверг риску жизни людей», — сказал журналист, чьи слова приводит ТАСС. По словам Храфнссона, в 2013 году во время суда над информатором сайта Челси Мэннинг представитель Пентагона признал, что никто физически не пострадал в результате публикаций, появившихся в 2010–2011 годах.

Доказательств о причинении кому-то вреда не было представлено в суде и в 2020 году, подчеркнул он. Для остановки процедуры экстрадиции Ассанжа в США защита представит в ближайшие дни десятки аргументов, добавил он.

Со своей стороны представитель США добавил, что против австралийского журналиста выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не может служить оправданием нарушения законов.

Как подчеркнул королевский адвокат Джеймс Льюис, представляющий сторону обвинения, минюст выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений.

«Это обычные уголовные обвинения, и любое лицо, журналист или источник, который взламывает защищенную систему, или пытается получить несанкционированный доступ к ней, или помогает другим сделать это, или склоняет их к этому, виновен в совершении преступления с использованием компьютера», — объяснил он позицию обвинения. При этом информирование не может стать оправданием преступной деятельности.

Как он добавил, публикация документов WikiLeaks поставила под угрозу жизнь многих людей по всему миру.

Накануне один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс принял участие в шествии в Лондоне в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Музыкант призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прекратить преследование австралийского журналиста. На акции были замечены дизайнер Вивиан Вествуд и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.