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Основатель Pink Floyd выступил на акции против экстрадиции Ассанжа

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente/Keystone Press Agency
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Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс принял участие в лондонском шествии в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает в субботу, 22 февраля, издание Daily Mail.

«Мы живем не в свободной стране, а в собачьей будке. Мы лаем и виляем хвостами по команде наших заокеанских хозяев», — заявил музыкант, выразив сомнение в справедливости судебного процесса над журналистом.

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Уотерс призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прекратить преследование Ассанжа.

На протестной акции также были замечены дизайнер Вивиан Вествуд и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. К митингующим с благодарностью за поддержку обратились отец Ассанжа Джон Шиптон и главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссон.

20 февраля издание The Guardian опубликовало статью, согласно которой в 2017 году Трамп предложил Ассанжу помилование в обмен на заявление журналиста о непричастности России к взлому и публикации в разгар президентской кампании 2016 года компрометирующих Демократическую партию США писем. Белый дом данную информацию опроверг.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля 2019 года эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Слушания по депортации пройдут после 24 февраля 2020 года.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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