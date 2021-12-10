Апелляционный суд отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.

Апелляция рассматривалась в ходе заседаний 27 и 28 октября, однако решение огласили только сегодня. Так, дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства.В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В ноябре отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон попросил власти Франции о политическом убежище для сына. По его словам, только Франция может спасти Ассанжа от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет. Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

В конце октября супруга Ассанжа Стелла Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks США — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.