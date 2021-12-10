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«Репортеры без границ» назвали экстрадицию Ассанжа «вопросом жизни и смерти»

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Экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США — это, «возможно, вопрос жизни и смерти». Об этом в пятницу, 10 декабря, заявила «Известиям» директор организации «Репортеры без границ» по международным кампаниям Ребекка Винсент.

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«Его (Ассанжа. — Ред.) серьезные проблемы с ментальным здоровьем были установлены медицинскими экспертами, давшими показания в ходе этого разбирательства. Он остается подверженным высокому риску в случае экстрадиции, несмотря на обещания США», — сказала она.

По словам Винсент, Ассанж стал объектом преследования за его вклад в журналистику, а его судебное преследование в США будет иметь тревожные последствия для будущего журналистики и свободы прессы во всем мире.

Ранее в этот день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.

Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удовлетворение апелляции США об экстрадиции Ассанжа является позорным вердиктом. По ее словам, Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «Саммита демократий».

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» отметил, что по законам США Ассанж совершил государственное преступление и за этим последует наказание. При этом эксперт допустил, что основателя WikiLeaks всё-таки могут вернуть отбывать срок на родину — в Австралию.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.

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