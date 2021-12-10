Захарова назвала позорным вердикт апелляционного суда Англии по Ассанжу

Удовлетворение апелляционным судом Англии и Уэльса апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты является позорным вердиктом. Такое мнение в пятницу, 10 декабря, высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты.

Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В свою очередь, невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда по его экстрадиции в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

В ноябре отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон попросил власти Франции о политическом убежище для сына. По его словам, только Франция может спасти Ассанжа от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет.

Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

В конце октября супруга Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks США — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.