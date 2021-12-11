Белый дом отказался комментировать следующие шаги США по делу Ассанжа

Белый дом не стал комментировать решение британского суда поддержать апелляцию американской стороны по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов п.

Журналисты на брифинге попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки рассказать, какими будут дальнейшие шаги американской стороны по делу Ассанжа.

«Это текущее уголовное дело, так что я попрошу вас обратиться к министерству юстиции и их заявлению», — ответила Джен Псаки.

По ее словам, президент США «привержен независимости министерства юстиции, мы оставим им возможность говорить о каких-либо дальнейших шагах».

10 декабря в минюсте США приветствовали решение суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты.

В этот же день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удовлетворение апелляции США об экстрадиции Ассанжа является позорным вердиктом. По ее словам, Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «Саммита демократий».

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.