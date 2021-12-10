США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа

США приветствует решение суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты. Об этом 10 декабря сообщили в Минюсте страны.

«Мы довольны решением», — сообщили в ведомстве, отказавшись от дальнейших комментариев.

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удовлетворение апелляции США об экстрадиции Ассанжа является позорным вердиктом. По ее словам, Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «Саммита демократий».

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» отметил, что по законам США Ассанж совершил государственное преступление и за этим последует наказание. При этом эксперт допустил, что основателя WikiLeaks всё-таки могут вернуть отбывать срок на родину — в Австралию.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.