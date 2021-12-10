Эксперт рассказал о возможных перспективах для Ассанжа после экстрадиции в США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев 10 декабря прокомментировал вердикт суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

По мнению Рогулева, американская сторона «многое обещала», однако Ассанжу в любом случае предстоит суд в США, и каким будет его решение — предсказать крайне сложно. Как отметил эксперт в беседе с «Известиями», по законам США Ассанж совершил государственное преступление, и за этим последует наказание.

«Насколько в строгих условиях его будут содержать — это другой вопрос. В любом случае, тюрьма — не сахар», — сказал он.

При этом эксперт допустил, что основателя WikiLeaks все-таки могут вернуть отбывать срок на родину — в Австралию.

«Тем не менее стоит учитывать, что Австралия находится в тесной связи с США и гораздо более зависима от Штатов, чем Британия. Поэтому даже в этом случае не стоит ожидать для Ассанжа хороших перспектив», — сказал он.

По словам Рогулева, не нужно рассчитывать и на помилование, несмотря на либеральную правозащитную повестку администрации нового президента США Джо Байдена.

«Джо Байден рассматривает его как совершившего государственное преступление предателя, который нанес вред США. Тут о правах человека или гуманности речь не пойдет», — отметил американист.

Ранее Вашингтон предоставил британскому правосудию гарантии, что в случае экстрадиции Ассанж не будет содержаться в тюрьме максимально строгого режима, и даже сможет отбывать срок на родине в Австралии.

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В свою очередь, невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда по его экстрадиции в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным вердикт апелляционного суда Англии.

В ноябре отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон попросил власти Франции о политическом убежище для сына. По его словам, только Франция может спасти Ассанжа от экстрадиции в США, где журналиста ждет тюремное заключение на 175 лет.

Шиптон считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

В конце октября Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks США — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется обнародование сверхсекретных документов. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.