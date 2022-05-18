Британский политик Бургон выступил за освобождение Ассанжа

Британский политик, член Лейбористской партии Ричард Бургон выступил за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на протесте у министерства внутренних дел 17 мая.

Он заявил, что люди должны выступить за освобождение Ассанжа, потому что он и его семья достаточно страдали. Политик уверен, что все должны поднимать вопросы свободы слова в журналистике, отмечая, что экстрадиция вообще не должна существовать. Он подчеркнул, что на кону стоит не только свобода Ассанжа, но и возможность журналистов рассказывать о военных преступлениях.

«Противостояние продолжается. Мы должны удостовериться, что во имя журналистики, во имя человечности Джулиана освободят и не экстрадируют», — пояснил он.

Бургон призвал освободить Ассанжа, сакцентировав внимание на том, что журналистика и «раскрытие правды о войне» — это не преступление.

Днем ранее жена Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании Прити Пател, с целью заблокировать экстрадицию журналиста в США.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Известно, что окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании. Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражения на решение суда.

Супруга Ассанжа заявила, что основателя WikiLeaks намерены выслать в страну, «которая собирается его убить». По ее мнению, остановить этот процесс могут в любой момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.