Друг Ассанжа оценил перспективы его экстрадиции в США

По делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа может быть подано еще несколько апелляций, но власти Великобритании уже дали понять, что готовы экстрадировать его в США. Такое мнение в четверг, 21 апреля, высказал «Известиям» друг Ассанжа австралийский кинорежиссер, сценарист, журналист и общественный деятель Джон Пилджер.

«Вероятно, по делу Джулиана Ассанжа будет подано еще больше апелляций, и они могут продлиться еще год. Тем не менее власти Великобритании ясно дали понять, что они полны решимости экстрадировать Ассанжа в США», — подчеркнул он.

По словам Пилджера, его последняя встреча с Джулианом произошла более года назад, в лондонской тюрьме Белмарш. Друг Ассанжа отметил, что он необычайно жизнерадостный человек, однако, как показали кадры из суда, основатель Wikileaks испытал ужасное отчаяние.

«Когда я впервые увидел его в Бельмарше три года назад, вскоре после того, как его вытащили из посольства Эквадора, где ему было предоставлено убежище, он похудел на 15 кг. Возникает вопрос: как долго один человек может терпеть то, что докладчик ООН назвал пыткой?» — указал он.

Накануне Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Известно, что окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражение на решение суда.

Супруга основателя Wikileaks Стелла Моррис заявила, что Ассанжа намерены выслать в страну, «которая собирается его убить». По ее мнению, остановить этот процесс могут в любой момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны.

Они могут принять правильное решение, применив четвертую статью согласно международному договору между США и Соединенным Королевством, в которой говорится о запрете экстрадиции по политическим правонарушениям, добавила Моррис.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение британского суда фарсом и позором.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.