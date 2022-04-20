Захарова назвала фарсом решение об экстрадиции Ассанжа в США

Решение суда Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США — фарс и позор. Об этом заявила 20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В худшей традиции Англии все сделано вовремя — «под шумок», когда международная общественность полностью выведена западными СМИ в иную реальность… И вот в этом самом состоянии можно, в принципе, все, и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников. Цель всегда для западного сообщества оправдывает средства», — пояснила Захарова.

По ее словам, Вестмистерский суд «фактически исполнил финальную сцену в фарсе под названием «Британское правосудие».

Представитель МИДа уточнила, что «формальную точку в этом позорном процессе» предстоит поставить главе МВД Британии Прити Пател.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Известно, что окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражение на решение суда.

Супруга Ассанжа Стелла Моррис прокомментировала решение Лондонского суда о его экстрадиции мужа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения: его намерены выслать в страну, «которая собирается его убить». По ее мнению, остановить этот процесс могут в любой момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны: они могут принять правильное решение, применив четвертую статью согласно международному договору между США и Великобританией, в которой говорится о запрете экстрадиции по политическим правонарушениям.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.