В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Великобритании не экстрадировать журналиста и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом говорится говорится в распространенном во вторник, 7 июня, заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.

Рибейру обратилась к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, выразив обеспокоенность по поводу влияния, которое решение об экстрадиции может оказать на журналистику и свободу прессы.

«Тот факт, что кому-то, кто раскроет материалы, представляющие общественный интерес, может грозить длительный срок тюремного заключения, может оказать серьезное и длительное удушающее воздействие на журналистские расследования», — отметила представитель ОБСЕ.

По ее словам, при вынесении решения необходимо принимать во внимание общественный интерес некоторых публикаций WikiLeaks.

Ранее, в мае, комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала главу МВД Британии не экстрадировать Ассанжа в США. По ее мнению, обвинения Вашингтона против журналиста подняли вопросы о защите тех, кто в интересах общества публикует засекреченную информацию, в том числе и о нарушениях прав человека. В том же месяце к главе МВД с просьбой блокировать экстрадицию обратилась защита Ассанжа.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США после соответствующего решения Верховного суда. Окончательно решить вопрос об экстрадиции журналиста может лично глава МВД Великобритании.

В том же месяце в комментарии «Известиям» друг Ассанжа австралийский кинорежиссер, журналист и общественный деятель Джон Пилджер заявил, что Лондон полон решимости экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Он рассказал, что его последняя встреча с Ассанжем произошла более года назад в лондонской тюрьме Белмарш. До этого он видел его в тюрьме три года назад. Как отметил Пилджер, Ассанж похудел на 15 кг и выглядел сильно измотанным.

В настоящее время 50-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.