Минобороны РФ заявило об инсценировке Киевом удара по Одессе

Украина инсценировала удар по медицинскому учреждению в Одессе 11 июня для последующего обвинения в нем российских военных. Такое заявление 16 июня сделал руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами», — рассказал Мизинцев.

Он также предупредил, что киевские власти планируют распространить фейковые новости с этой инсценировкой через социальные сети и западные СМИ.

Для создания постановки украинские спецслужбы оцепили территорию медучреждения и не пускают к нему гражданских лиц, чтобы те не смогли снять на мобильные телефоны истинное состояние объекта, добавил Мизинцев.

«В качестве актеров в ней (инсценировке — Ред.) участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: "Больницу бомбят, спасайтесь!», — объяснил он.

Мизинцев предупредил, что киевские власти продолжают попытки дискредитировать российскую армию с помощью провокаций и фейков и подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ гуманно относятся к гражданским лицам и, в отличие от украинских неонацистов, не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Минобороны РФ неоднократно предупреждало о попытках Киева устроить провокации и дискредитировать российских военных. Так, 19 мая Михаил Мизинцев сообщал о планах украинских националистов устроить обстрел приграничных территорий России из Сумской области для привлечения ответного огня на жилые дома, в которых были размещены минометные расчеты и насильно удерживались мирных жителей. В случае успеха боевики планировали использовать полученные данные для освещения «в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».

О ложном характере сообщений украинских и западных СМИ о действиях армии РФ в Донбассе сообщали также представители Украины. В частности, бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин рассказал о том, что киевские власти используют в своих политических целях дезинформацию и запугивание граждан. Эту информацию также подтвердили 3 июня украинские пленные, которые рассказали о ложном освещении украинскими СМИ спецоперации в Донбассе и разжигании ненависти между русскими и украинцами.

Украинские власти продолжают пытаться дискредитировать проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.