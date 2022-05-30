Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Уволенный Зеленским глава СБУ Харьковской области рассказал о фейках Киева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с поста начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан, украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»
Войска ЛНР взяли Светлодарск, в котором теперь тишина, рубли и дети, мечтающие о поездке в Москву

По его словам, видеоролик, где украинские военные выходят к границе с Россией и ставят там пограничный столб, снимался специально для президента Украины.

«Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают — это такой перформанс для президента», — указал он.

Он также отметил, что в ходе съемок представители украинской теробороны наткнулись на российских пограничников и в перестрелке потеряли четверых человек убитыми и троих ранеными. Тот самый столб с государственным гербом тоже бросили.

Ранее в этот день Роман Дудин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал обращение к главе государства с требованием от него извинений и опровержения клеветы. Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе или в любом другом публичном формате.

Накануне, 29 мая, Зеленский освободил от должности Дудина, заявив, что, в то время как армия, полиция, мэр Харькова и областная администрация стремятся к победе в противостоянии с Россией, глава СБУ Харьковской области «думает только о себе лично».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022