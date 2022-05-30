Уволенный Зеленским глава СБУ Харьковской области рассказал о фейках Киева

Уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с поста начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан, украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

По его словам, видеоролик, где украинские военные выходят к границе с Россией и ставят там пограничный столб, снимался специально для президента Украины.

«Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают — это такой перформанс для президента», — указал он.

Он также отметил, что в ходе съемок представители украинской теробороны наткнулись на российских пограничников и в перестрелке потеряли четверых человек убитыми и троих ранеными. Тот самый столб с государственным гербом тоже бросили.

Ранее в этот день Роман Дудин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал обращение к главе государства с требованием от него извинений и опровержения клеветы. Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе или в любом другом публичном формате.

Накануне, 29 мая, Зеленский освободил от должности Дудина, заявив, что, в то время как армия, полиция, мэр Харькова и областная администрация стремятся к победе в противостоянии с Россией, глава СБУ Харьковской области «думает только о себе лично».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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