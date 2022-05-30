Уволенный глава СБУ в Харьковской области потребовал от Зеленского извинений

Уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с поста начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин 30 мая написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) обращение к главе государства. Там он потребовал от него извинений и опровержения клеветы.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — написал Дудин.

Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе или в любом другом публичном формате.

Накануне, 29 мая, Зеленский освободил от должности Дудина, заявив, что, в то время как армия, полиция, мэр Харькова и областная администрация стремятся к победе в противостоянии с Россией, глава СБУ Харьковской области «думает только о себе лично».

Зеленский назначил Дудина главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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