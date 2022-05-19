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Минобороны РФ предупредило о провокациях в Сумской области со стороны Украины

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В городе Середина-Буда Сумской области возможен обстрел приграничных территорий России с целью вызова ответного огня. Эти действия станут провокацией Киева и осуществлены боевиками Украины, сообщил в четверг, 19 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские военные массово складывают оружие в Северодонецке. Спецоперация в Донбассе 19 мая, день 84-й
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«По имеющейся достоверной оперативной информации в Середина-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов», — заявил Мизинцев с указанием на то, что огневые точки расположены прямо в жилых районах.

По его словам, в ходе провокации идет расчет на то, что российские военные откроют ответный огонь по жилым домам, в которых украинские националисты удерживают местных жителей, чтобы затем обвинить в неизбирательных ударах по гражданским объектам Россию. В случае успешного проведения акции полученные данные планируется использовать для освещения «в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ сообщили об оборудовании украинскими войсками опорных пунктов и размещении вооружения в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне, 18 мая, сообщалось, что в Краматорске в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований.

17 мая в Минобороны РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле.

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