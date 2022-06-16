Песков назвал единственный способ нормализации отношений России с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким образом отношения между РФ и США могут наладиться.

«Единственный способ — это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом, в любом смысле этого слова», — сказал Песков 16 июня в интервью «РИА Новости».

По его словам, для планирования будущих контактов понадобится осознание Соединенными Штатами того, что с Россией можно говорить на основе взаимной выгоды и уважения.

Песков добавил, что определенная надежда на улучшение отношений появилась после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве в прошлом году.

Однако тогда Штаты так и не прислушались к озабоченностям, которые озвучивала РФ. По словам Пескова, это привело к необходимости начать спецоперацию на Украине.

«США отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий», — добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков заявил, что России и США придется обсуждать вопросы контроля вооружений, разоружения и нераспространения. При этом он отметил, что сейчас для этого неподходящее время. Он также напомнил, что Москве и Вашингтону необходимо вернуться к обсуждению договора о стратегических наступательных вооружениях.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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