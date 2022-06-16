Диетолог раскрыла главные мешающие похудеть ошибки

Если человек стремится похудеть и не видит результатов, вероятно, он совершает ошибки, которые препятствуют снижению веса. Об этом 16 июня рассказала «Известиям» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Как отметила специалист, в первую очередь для похудения необходим недобор калорий — такой дефицит заставляет организм использовать жир в качестве энергетического запаса. Таким образом, если человек говорит, что ест низкокалорийный рацион и не худеет, значит, он делает ошибки. Так, частой ошибкой является употребление еды, приготовленной чужими руками.

«Иногда даже если мы едим овощной салат в ресторане или в любой другой сети общественного питания, он может быть обильно заправлен маслом. В овощи повар может добавить огромное количество растительного масла, калорийность такого салата будет уже значительная», — пояснила Тихомирова.

Из этого заблуждения проистекает еще одно — отсутствие учета различных высококалорийных заправок. Диетолог предупреждает: заправки, которые идут к блюдам, состоят из растительного масла, которое является очень высококалорийным продуктом.

Не менее вредным может быть и употребление еды из общих тарелок.

«Если во время еды мы накладываем что-то из других тарелок и думаем, что съели примерно 300 калорий, на самом деле мы съели 500 калорий. Подкладывание из общих тарелок себе в еду ведет к тому, что калорийность нашего рациона будет значительно больше», — подчеркнула врач.

Еще одной мешающей похудеть привычкой Тихомирова назвала так называемое кусочничество. Так, зачастую люди учитывают калорийность базовых приемов пищи (завтраков, обедов, ужинов), тогда как перекусы обычно игнорируются. Иногда такое кусочничество составляет приличное количество калорий.

Препятствием для снижения веса также могут стать калорийные напитки. Например, любители кофе часто отдают предпочтение латте, мокачино, рафу и другим напиткам, в которые обычно добавляют сливки, сахар и сиропы. Энергетическая ценность такого кофе может достигать 400 калорий. Кроме того, диетолог предостерегла от употребления сладких соков.

К числу мешающих похудеть ошибок эксперт также отнесла несбалансированный рацион.

«Человек может есть действительно небольшое количество калорий, но не соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Например, если не доедать белка и жира и переедать углеводов, вес всё равно будет стоять», — предупредила Тихомирова.

10 июня врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала «Известиям», что препятствием в сжигании жира на животе может быть плохое кровоснабжение, решить проблему помогут различные массажные техники. Она также указала на необходимость скорректировать рацион питания, сократив количество углеводов, особенно простых.