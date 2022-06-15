В ВОЗ решили переименовать вирус оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение переименовать вирус оспы обезьян (monkey pox) из-за нежелательности использовать в терминологии болезней названий животных, имен людей или культурных отсылок. Об этом сообщил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы сделаем объявления о новых именах как можно скорее», — приводятся его слова на сайте организации.

Гебрейесус подчеркнул, что глобальная вспышка оспы обезьян «явно необычна и вызывает тревогу».

Как передает Bloomberg со ссылкой на заявление группы ученых, название обезьяньей оспы является «дискриминационным и стигматизирующим». Также подчеркивается, что такое название не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых говорится о необходимости избегать географических регионов, названий животных и культурных отсылок.

В ВОЗ подчеркнули, что наименования болезней должны быть выбраны «с целью минимизировать негативное воздействие» и избежать оскорбления каких-либо групп.

14 июня в ВОЗ сообщили о созыве на следующей неделе комитета по ЧС для оценки опасности вспышки оспы обезьян. Комитет для обсуждения ситуации соберется 23 июня.

До этого, 8 июня, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарственных препаратов.

На сегодняшний день в России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.