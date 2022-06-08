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Мурашко сообщил о тестировании в России новой вакцины против оспы

Глава Минздрава Мурашко: тестирование новой вакцины против оспы проходит в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарственных препаратов. Об этом 8 июня сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ташкент для участия в пятом совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — сказал он.

Мурашко отметил, что одной из задач, которые стоят перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.

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Ранее в этот день руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков сообщил, что в зоне риска заболевания оспой обезьян находятся молодые люди в возрасте примерно до 40 лет. По его словам, для людей, которые были вакцинированы во времена СССР, опасности вирус не представляет.

6 июня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали «Известиям», что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов. При этом эксперты подчеркнули, что сейчас нет предпосылок к тому, чтобы оспа обезьян стала эпидемией и тем более пандемией.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

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