Врач назвал наиболее подверженную вирусу оспы обезьян категорию людей

В зоне риска заболевания оспой обезьян находятся молодые люди в возрасте примерно до 40 лет. Об этом 8 июня «Известиям» сообщил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

По его словам, для людей, которые были вакцинированы во времена СССР, опасности вирус не представляет.

«Россиян в возрасте 40 лет и старше примерно 70 млн на сегодняшний момент. С поправкой на вакцинацию группа будет меньше на 10–15%. Я полагаю, что примерно 50% текущего населения РФ на сегодняшний момент вакцинированы», — отметил он.

При этом молодые люди, не прошедшие вакцинацию, могут быть восприимчивы к вирусу, на что указывает ситуация в Европе.

«Заболели в основном в Европе мужчины, есть также указания, что это сексуальные меньшинства. Возможно, нулевым пациентом был мужчина, который «проконтактировал» с африканским туристом. Оспа обезьян не обладает высокой контагиозностью — нужно быть в очень близком контакте, чтобы заразиться. Именно поэтому она, скорее всего, не будет причиной какой-либо эпидемии или тем более пандемии», — подчеркнул Чудаков.

По мнению специалиста, текущая ситуация не требует введения обязательной вакцинации, так как пока в мире наблюдается вспышка, а не эпидемия.

«Сейчас в общей сложности не более 300 заболевших в разных странах мира. В России вообще нет ни одного. Поэтому маловероятно, что это сигнал к тому, чтобы возвращать вакцинацию. Изначально вакцинация была направлена на гораздо более серьезное заболевание — черную оспу, и она на сегодняшний момент считается ликвидированной во всем мире», — заявил он.

Эксперт также отметил, что это уже не первая вспышка оспы обезьян, однако причины ее очередного появления пока неизвестны.

С мнением об отсутствии необходимости возвращения обязательной вакцинации согласился эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet) Сергей Нетесов. Он также подтвердил, что люди в возрасте старше 43 лет не находятся в зоне риска заболевания оспой обезьян, поскольку они прошли период обязательной вакцинации от традиционной оспы.

«Прививки от оспы завершились в 1980 году, с тех времен прошло 42 года. Я бы сказал, что люди старше 43 лет не находятся в зоне риска», — пояснил он.

6 июня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали «Известиям», что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов. При этом эксперты подчеркнули, что сейчас нет предпосылок к тому, чтобы оспа обезьян стала эпидемией и тем более пандемией.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.