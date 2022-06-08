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Врач назвал наиболее подверженную вирусу оспы обезьян категорию людей

Врач Чудаков рассказал, что молодые люди находятся в зоне риска заболевания оспой обезьян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В зоне риска заболевания оспой обезьян находятся молодые люди в возрасте примерно до 40 лет. Об этом 8 июня «Известиям» сообщил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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По его словам, для людей, которые были вакцинированы во времена СССР, опасности вирус не представляет.

«Россиян в возрасте 40 лет и старше примерно 70 млн на сегодняшний момент. С поправкой на вакцинацию группа будет меньше на 10–15%. Я полагаю, что примерно 50% текущего населения РФ на сегодняшний момент вакцинированы», — отметил он.

При этом молодые люди, не прошедшие вакцинацию, могут быть восприимчивы к вирусу, на что указывает ситуация в Европе.

«Заболели в основном в Европе мужчины, есть также указания, что это сексуальные меньшинства. Возможно, нулевым пациентом был мужчина, который «проконтактировал» с африканским туристом. Оспа обезьян не обладает высокой контагиозностью — нужно быть в очень близком контакте, чтобы заразиться. Именно поэтому она, скорее всего, не будет причиной какой-либо эпидемии или тем более пандемии», — подчеркнул Чудаков.

По мнению специалиста, текущая ситуация не требует введения обязательной вакцинации, так как пока в мире наблюдается вспышка, а не эпидемия.

«Сейчас в общей сложности не более 300 заболевших в разных странах мира. В России вообще нет ни одного. Поэтому маловероятно, что это сигнал к тому, чтобы возвращать вакцинацию. Изначально вакцинация была направлена на гораздо более серьезное заболевание — черную оспу, и она на сегодняшний момент считается ликвидированной во всем мире», — заявил он.

Эксперт также отметил, что это уже не первая вспышка оспы обезьян, однако причины ее очередного появления пока неизвестны.

С мнением об отсутствии необходимости возвращения обязательной вакцинации согласился эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet) Сергей Нетесов. Он также подтвердил, что люди в возрасте старше 43 лет не находятся в зоне риска заболевания оспой обезьян, поскольку они прошли период обязательной вакцинации от традиционной оспы.

«Прививки от оспы завершились в 1980 году, с тех времен прошло 42 года. Я бы сказал, что люди старше 43 лет не находятся в зоне риска», — пояснил он.

6 июня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали «Известиям», что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов. При этом эксперты подчеркнули, что сейчас нет предпосылок к тому, чтобы оспа обезьян стала эпидемией и тем более пандемией.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

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