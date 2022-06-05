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В ВОЗ поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран

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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что есть сведения о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает в воскресенье, 5 июня, ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

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Отмечается, случаи оспы обезьян поступили из 27 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания.

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян. Эти сведения пришли из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — отмечается в бюллетене.

Подчеркивается, что с 26 мая по 2 июня было выявлено 523 новых случая оспы обезьян.

Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах.

По мнению ВОЗ, риск распространения болезни на глобальном уровне «умеренный».

Во Всемирной организации здравоохранения также отметили, что в большинстве случаев речь идет о мужчинах, совершивших половой акт с мужчинами, «но не исключительно о них».

На сегодняшний день известно, что обнаруженный в неэндемичных государствах вирус оспы обезьян принадлежит к западноафриканскому варианту.

Кроме того, в большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

Ранее, 4 июня, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что оспа обезьян не несет опасности для граждан России, так как болезнь протекает легко. Он не исключил, что вирус уже мог проникнуть на территорию страны, так как россияне путешествуют в другие государства и могут «привезти» его оттуда. Также Жемчугов добавил, что на один явный случай заражения обезьяньей оспой может приходиться еще 10 зараженных, у которых заболевание пройдет в скрытой форме.

30 мая в Нигерии был зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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