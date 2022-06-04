Врач спрогнозировал отсутствие опасности распространения оспы обезьян в России

Оспа обезьян не несет опасности для граждан России, так как болезнь протекает легко. Об этом 4 июня рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Никакой опасности текущая оспа обезьян не представляет. Это пока легкая болезнь», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он не исключил, что вирус уже мог проникнуть на территорию страны, так как россияне путешествуют в другие государства и могут «привезти» его оттуда. Также Жемчугов добавил, что на один явный случай заражения обезьяньей оспой может приходиться еще 10 зараженных, у которых заболевание протечет в скрытой форме.

3 июня Центр контроля и профилактики заболеваний Латвии выявил первый случай заболевания обезьяньей оспой на территории страны. Отмечается, что пациент в возрастной группе до 50 лет находится под наблюдением практикующего врача, заболевание протекает в легкой форме. По данным центра, он был заражен за границей

31 мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

30 мая в Нигерии был зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.