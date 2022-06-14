В Германии кадры обстрела украинскими войсками Майского рынка в Донецке выдали за действия Вооруженных сил РФ. Кадры в программе новостей 13 июня показал немецкий телеканал Tagesschau.

В сюжете демонстрируются последствия ударов ВСУ по рынку и работа пожарно-спасательных служб. Диктор сообщил о трех погибших и добавил, что «Украина становится всё более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии».

В понедельник, 13 июня, украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 18 человек, в том числе двое детей.

В этот же день атакам подверглись и другие районы столицы ДНР. В частности, наиболее массированный удар был нанесен по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам. В результате атак загорелся газопровод и пострадало здание роддома.

В общей сложности украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ВСУ непрерывно вели обстрел города на протяжении шести часов.

Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

В ООН категорически осудили удары украинской армии по гражданским объектам и, в частности, родильному дому.

Ранее, в марте, итальянское издание La Stampa опубликовало материал с изображением сцены после обстрела в Донецке, выдав снимок погибших жителей города за снимок из Киева. В МИД РФ тогда отметили, что итальянским журналистам всё равно до мирных граждан Донбасса, если они выдали жертв ВСУ в Донецке за киевлян. Кроме того, отмечалось, что этот фейк показателен, так как в мире, придуманном западными СМИ, «мы вынуждены жить много лет».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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