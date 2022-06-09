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Сотрудники ВАИ рассказали о работе в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Военной автомобильной инспекции (ВАИ) Вооруженных сил РФ рассказали, как обеспечивается безопасное движение по дорогам освобожденного Херсона.

Отмечается, что люди в городе постепенно привыкают к реалиям мирной жизни. В настоящий момент гражданских транспортных средств не так много, но с каждым днем становится все больше.

Также инспекторы ВАИ отметили тенденцию к сокращению числа ДТП. Говорят — люди здесь адекватные, правила дорожного движения соблюдают. Местные автомобилисты действительно передвигаются по городу в спокойном темпе, а случаи агрессивного вождения фиксируются редко.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

Впрочем, если авария все же происходит, сотрудники транспортного контроля оперативно прибывают на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и установить ответственность участников ДТП.

В целом работа военной автоинспекции немногим отличается от задач ГИБДД. Разве что больше внимания уделяется деталям: проверке водительских удостоверений и досмотру грузов.

Время от времени в военную комендатуру поступают заявления об угоне транспортных средств. Благодаря тщательному контролю ситуации на дорогах обнаружить злоумышленников удается довольно быстро. После этого автомобиль изымают и направляют на временную стоянку, откуда его может забрать владелец, предъявив соответствующие документы.

Ранее, 31 мая, стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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