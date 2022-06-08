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ВОЗ зафиксировала более 700 случаев гепатита неизвестной этиологии

ВОЗ сообщила о более чем 700 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 34 странах мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицина
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В 34 странах мира зафиксировали более 700 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Об этом в среду, 8 июня, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«ВОЗ продолжает вести мониторинг сообщений о гепатите неизвестного происхождения у детей. Из 34 стран поступили сведения о более чем 700 вероятных случаях, и еще по 112 случаям ведется расследование», — заявил он в ходе брифинга в Женеве.

По словам Гебрейесуса, минимум 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях медики не смогли спасти жизнь пациентов. При этом ни один из пяти вирусов, провоцирующих развитие гепатита, не был обнаружен в ходе обследования.

Глава ВОЗ добавил, что организация регулярно получает сообщения о «необъяснимых случаях гепатита», однако в последнее время рост заболеваемости в ряде стран превышает обычные показатели.

Ранее, 28 мая, сообщалось о 650 предполагаемых случаях гепатита неизвестной этиологии у детей в 33 странах мира. Как отмечают эксперты, риск распространения на глобальном уровне при такой статистике оценивается как умеренный.

Специалисты продолжают расследовать ситуацию.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

По его словам, сейчас требуется установить связь между пациентами. Для этого необходимо продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

До этого, 10 мая, о выявленных случаях заболевания гепатитом неизвестного происхождения у детей сообщили представители Шведского управления здравоохранения. Примечательно, что случаи зарегистрированы в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и продолжают распространяться по стране.

Уточняется, что среди возможных симптомов гепатита неизвестного происхождения могут быть пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). Также некоторые пациенты обращаются с жалобами на рвоту, диарею, бледный стул и тошноту.

Подобные случаи были зарегистрированы также в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании, США и Японии.

В начале мая сообщалось о гибели как минимум одного ребенка.

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