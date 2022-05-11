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В Швеции выявили случаи гепатита неизвестного происхождения у детей

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Швеции выявлено девять случаев заболевания гепатитом неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщило во вторник, 10 мая, Шведское управление здравоохранения.

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Отмечается, что случаи зарегистрированы в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и продолжают распространяться по стране.

Все выявленные случаи расследуются с целью выявить причину возникновения заболевания, рассказали в управлении.

«Основная гипотеза говорит, что это аденовирусная инфекция, но это пока не подтверждено. Аденовирусы представляют собой большую группу вирусов, которые могут вызывать как респираторные, так и кишечные инфекции, заражение аденовирусом является распространенным явлением, но серьезные инфекции встречаются очень редко», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди возможных симптомов гепатита неизвестного происхождения могут быть пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). Зарегистрированные случаи также иногда сопровождались рвотой, диареей, бледным стулом и тошнотой.

Подобные случаи были зарегистрированы в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании, США и Японии, заключили в ведомстве.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 228 случаях заражения детским гепатитом в 20 странах и гибели одного ребенка. При этом примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования.

29 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной этиологии был обнаружен у детей в США. По словам должностных лиц ВОЗ, во всем мире было выявлено около 170 случаев заболевания, причем многим из заболевших детей меньше 10 лет.

Двумя днями ранее сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет, отметила еврокомиссар.

При этом, по данным на 24 апреля, в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

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