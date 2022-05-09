В ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах

Врачи из Европейского Союза и Соединенных Штатов выявили случаи тяжелого поражения печени у детей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 228 случаях заражения в 20 странах и гибели одного ребенка.

Как отмечается, примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования.

«Заболевание непродолжительное и протекает не тяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит», — цитирует слова вирусолога из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии, доктора Винода Баласубраманиама 3 мая агентство Reuters.

Сообщается, что первые случаи инфицирования детей были зафиксированы в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших. Чаще всего вирусом заражаются дети до 16 лет.

Среди симптомов нового заболевания боли в животе, диарея и тошнота, иногда повышение температуры тела. Болезнь напоминает гастроэнтерит. При медицинских исследованиях ученые выявили аденовирус F41, который вызывает гепатит.

Эксперты считают, что среди причин поражения печени могут быть последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид мог негативно повлиять на иммунную систему детей и «наложился» на другой вирус. Либо болезнь мог спровоцировать мутировавший аденовирус.

29 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной этиологии был обнаружен у детей в США. По крайней мере четырем заболевшим детям в Штатах потребовалась пересадка печени.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Ранее в этот день врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил в беседе с телеканалом «360», что это заболевание носит инфекционный характер, возможно, вирусный.

24 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.