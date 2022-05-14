В России выдвинули теорию о вирусной природе гепатита у детей в Европе

Вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Такое мнение высказал руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в субботу, 14 мая.

«Хотя обычные возбудители гепатитов не обнаружены, вирусная природа этого гепатита у детей не исключается, даже является главной гипотезой. Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии», — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Также собеседник агентства подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний. Кроме того, картина распространения болезни, которая наблюдается на сегодняшний день, достаточно специфична, если речь не идет о совпадении нескольких факторов риска.

«Токсический гепатит возможен, но также очень трудно представить, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества, разве что они употребляли один и тот же пищевой продукт или играли в игрушки из одной партии», — уточнил Покровский.

По словам эксперта, сейчас требуется установить связь между пациентами. Для этого необходимо продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

Ранее, 10 мая, о выявленных случаях заболевания гепатитом неизвестного происхождения у детей сообщили представители Шведского управления здравоохранения. Отмечается, что случаи зарегистрированы в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и продолжают распространяться по стране.

Уточняется, что среди возможных симптомов гепатита неизвестного происхождения могут быть пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). Также некоторые пациенты обращаются с жалобами на рвоту, диарею, бледный стул и тошноту.

Подобные случаи были зарегистрированы в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании, США и Японии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 228 случаях заражения детским гепатитом в 20 странах и гибели одного ребенка. При этом примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования.

29 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной этиологии был обнаружен у детей в США. По словам должностных лиц ВОЗ, во всем мире было выявлено около 170 случаев заболевания, причем многим из заболевших детей меньше 10 лет.

Двумя днями ранее сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет, отметила еврокомиссар.

При этом, по данным на 24 апреля, в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.