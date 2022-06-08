Реклама
Прямой эфир

Посол Антонов получил от США письмо с призывом осудить действия Путина

Посол Антонов рассказал, что получил от США письмо с предложением осудить действия Путина
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с предложением осудить политику президента России Владимира Путина. Об этом он 7 июня сообщил в эфире Первого канала.

Выдать залпом: что значат поставки Киеву американских РСЗО
И какие условия США выдвинули Украине для получения этих систем

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — сказал он.

Антонов отметил, что в Госдепартамент было направлено письмо с требованием объяснений по этому поводу. Он также назвал моветоном подталкивание российских граждан и дипломатов к таким действиям.

Кроме того, посол добавил, что у здания российского диппредставительства в Вашингтоне некие люди раздают номера телефонов и предлагают «пообщаться с сотрудниками ФБР».

Ранее в этот день Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне.

При этом российский посол заявил, что Москва открыта для рассмотрения американской позиции и не препятствует ее освещению в СМИ, тогда как в медиапространстве США имеет место «информационная блокада».

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022