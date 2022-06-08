Посол Антонов получил от США письмо с призывом осудить действия Путина

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с предложением осудить политику президента России Владимира Путина. Об этом он 7 июня сообщил в эфире Первого канала.

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — сказал он.

Антонов отметил, что в Госдепартамент было направлено письмо с требованием объяснений по этому поводу. Он также назвал моветоном подталкивание российских граждан и дипломатов к таким действиям.

Кроме того, посол добавил, что у здания российского диппредставительства в Вашингтоне некие люди раздают номера телефонов и предлагают «пообщаться с сотрудниками ФБР».

Ранее в этот день Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне.

При этом российский посол заявил, что Москва открыта для рассмотрения американской позиции и не препятствует ее освещению в СМИ, тогда как в медиапространстве США имеет место «информационная блокада».

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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